Economia, la CGIL lancia l''allarme stagnazione' per la Toscana

Presentato il Focus Ires sull’economia toscana: più occupati ma lavoro povero, boom Cassa integrazione, salari erosi e investimenti in caduta. E le stime sul 2026 consolidano i trend. Il presidente Maurizio Brotini: “ Senza un cambio di modello di sviluppo, il rischio è una stagnazione di lungo periodo”. Il segretario generale Cgil Toscana Rossano Rossi. “Urgono politiche industriali dal Governo Governo e investimenti da parte degli imprenditori, rischiamo di lasciare indietro intere generazioni.”
