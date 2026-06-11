Echoes – le Conversazioni tra ragazze di oggi e ragazze degli anni ‘80

Presentazione della nuova serie crossmediale in 6 puntate in onda da SABATO 13 GIUGNO alle ore 09:30 su Controradio e in podcast su Controradio.it e Controradio TV. Con la partecipazione delle studentesse del primo anno del biennio specialistico di comunicazione e del prodotto digitale di Isia Firenze. Echoes è parte di City Open Museum, progetto PNRR finanziato da Next Generation EU. Conversazioni tra donne che hanno attraversato la Firenze degli anni Ottanta e giovani studentesse di oggi. Attraverso voci femminili diverse — una conduttrice radiofonica, una DJ, una modella “non modella”, un’artigiana della moda, una donna approdata alla Firenze creativa da fuori città, una cuoca di un locale iconico — la serie ricostruisce una città attraversata da musica, moda, teatro, cucina, radio, locali, amicizie e sperimentazioni.

in studio gli autori: prof. Antonio Glessi, docente corso del biennio specialistico di comunicazione del progetto digitale di Isia Firenze e Sara Maggi direttrice responsabile di Controradio

I video episodi sono pubblicati su controradio.it, controradiotv.it e firenze80.it