E’ sempre tempo di legalità: l’associazione ‘Gomitolo’ compie 10 anni col progetto “Nuovi Cittadini”

Da Firenze a Lamezia seguendo il filo della legalità: l’Associazione Gomitolo di Firenze parteciperà al Trame Festival di Lamezia Terme, dedicato alla cultura della legalità, dell’impegno civile e della lotta alle mafie. Dal 16 al 21 giugno.

La presenza si inserisce all’interno del progetto “Nuovi Cittadini”, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio, che mira a favorire percorsi di integrazione e crescita condivisa attraverso attività culturali, educative e sociali rivolte a persone di diverse provenienze ed esperienze. Il progetto valorizza il dialogo interculturale, la partecipazione attiva dei cittadini e il rafforzamento dei legami sul territorio, un percorso che promuove inclusione, partecipazione e costruzione di comunità più consapevoli e solidali.