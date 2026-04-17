www.controradio.it È dedicata all'arte visiva la seconda edizione di "Mangiarsi le parole", la rassegna letterario-gastronomica in collaborazione col Saffi Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:29 Share Share Link Embed

A Firenze, torna il festival letterario-gastronomico Mangiarsi le Parole, la rassegna che coniuga la presentazione di un libro con suggestioni gastronomiche con la degustazione dei piatti preparati da allievi e allieve dell’Istituto alberghiero Saffi, ispirati dai testi e dal confronto con gli autori. Promosso da Fondazione Est-ovest, con il contributo della presidenza del Consiglio della Regione Toscana e di Publiacqua, l’evento quest’anno pone l’accento sull’arte visiva, con l’obiettivo di stimolare negli studenti un pensiero critico capace di connettere la parola scritta al linguaggio visivo.