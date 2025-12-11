www.controradio.it DRAGO. Opera finale - Intervista a Gabriele Giaffeda Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:06:28 Share Share Link Embed

Venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 dicembre 2025 – ore 20,30

Teatro Goldoni – via Santa Maria, 15 – Firenze

Il Teatro delle Donne

DRAGO. Opera finale

Progetto e drammaturgia Elena Miranda

Regia Gabriele Giaffreda

Assistente alla regia Anna Serena

Con GABRIELE GIAFFREDA

PRIMA ASSOLUTA