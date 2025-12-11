DRAGO. Opera finale – Intervista a Gabriele Giaffeda

/
Venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 dicembre 2025 – ore 20,30
Teatro Goldoni – via Santa Maria, 15 – Firenze
Il Teatro delle Donne
DRAGO. Opera finale
Progetto e drammaturgia Elena Miranda
Regia Gabriele Giaffreda
Assistente alla regia Anna Serena
Con GABRIELE GIAFFREDA
PRIMA ASSOLUTA
Raccontare la violenza che riempie le pagine dei quotidiani da un altro punto di vista. Quello di chi il coltello lo tiene dal manico, quello di chi ogni volta sembra un mostro degli abissi più oscuri e lontani ma quando si interrogano le sue conoscenze viene delineato come un profilo assolutamente normale, magari schivo ma generalmente “tranquillo”.
“DRAGO. Opera finale” è lo spettacolo teatrale interpretato e diretto da Gabriele Giaffreda che debutta in prima nazionale, da venerdì 12 a domenica 14 dicembre al Teatro Goldoni di Firenze, nell’ambito della stagione 2025/2026 del Teatro delle Donne.
