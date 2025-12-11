    DRAGO. Opera finale – Intervista a Gabriele Giaffeda

    0
    Logo Controradio
    www.controradio.it
    DRAGO. Opera finale - Intervista a Gabriele Giaffeda
    Loading
    /
    Venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 dicembre 2025 – ore 20,30
    Teatro Goldoni – via Santa Maria, 15 – Firenze
    Il Teatro delle Donne
    DRAGO. Opera finale
    Progetto e drammaturgia Elena Miranda
    Regia Gabriele Giaffreda
    Assistente alla regia Anna Serena
    Con GABRIELE GIAFFREDA
    PRIMA ASSOLUTA
    Raccontare la violenza che riempie le pagine dei quotidiani da un altro punto di vista. Quello di chi il coltello lo tiene dal manico, quello di chi ogni volta sembra un mostro degli abissi più oscuri e lontani ma quando si interrogano le sue conoscenze viene delineato come un profilo assolutamente normale, magari schivo ma generalmente “tranquillo”.
    “DRAGO. Opera finale” è lo spettacolo teatrale interpretato e diretto da Gabriele Giaffreda che debutta in prima nazionale, da venerdì 12 a domenica 14 dicembre al Teatro Goldoni di Firenze, nell’ambito della stagione 2025/2026 del Teatro delle Donne. 