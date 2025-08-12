Don Biancalani ‘cacciato’ da Vicofaro. “Continuerò ad accogliere” 12 Agosto 2025 0 Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppEmailStampaTelegram www.controradio.it Don Biancalani 'cacciato' da Vicofaro. "Continuerò ad accogliere" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:21 Subscribe Share RSS Feed Share Link Embed L’allontanamento da vicofaro, l’accoglienza ai migranti e il nuovo incarico. Ne abbiamo parlato con il parroco di Vicofaro destinato dal vescovo di pistoia ad altro incarico, Don Massimo Biancalani