    Don Biancalani ‘cacciato’ da Vicofaro. “Continuerò ad accogliere”

    0
    Logo Controradio
    www.controradio.it
    Don Biancalani 'cacciato' da Vicofaro. "Continuerò ad accogliere"
    Loading
    /

    L’allontanamento da vicofaro, l’accoglienza ai migranti e il nuovo incarico. Ne abbiamo parlato con il parroco di Vicofaro destinato dal vescovo di pistoia ad altro incarico, Don Massimo Biancalani