Domenica torna a Scandicci Il Libro della vita

Dopodomani, domenica 14 dicembre alle ore 11:00 all’Auditorium Rogers in piazza della Resistenza a Scandicci torna il Libro della vita, la rassegna – giunta alla XII edizione – che ospita il racconto intorno ad un libro. Domenica ci sarà l’economista Luigino Bruni – uno tra i pensatori più influenti nel campo dell’economia civile – che parlerà di “Cristo si è fermato ad Eboli”, di Carlo Levi. Ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, fermata della tramvia T1 “Resistenza”.