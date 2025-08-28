www.controradio.it Dipendenze in Toscana, i dati allarmanti del Serd sui giovani Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:09:53 Share Share Link Embed

TOSCANA. Nel 2024 i Servizi per le dipendenze dell’Asl Toscana Centro hanno seguito 2.782 utenti. Di questi, 1.600 per uso di sostanze stupefacenti come eroina, cocaina e thc; 645 per disturbi legati all’alcol; 327 per tabagismo; 128 per dipendenza da gioco d’azzardo; mentre 82 persone hanno chiesto aiuto per altre forme di dipendenza o comportamenti compulsivi, tra cui shopping o uso patologico di internet. Sempre più giovani usano più sostanze stupefacenti insieme. È quanto emerge dall’analisi dei dati del Serd dell’Asl Toscana Centro, illustrati dal dott. Gabriele Bardazzi, responsabile del Serd del Mugello.