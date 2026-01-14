www.controradio.it Dipendenze digitali, una “task force” di docenti formati per riconoscere il disagio fra gli studenti e sensibilizzare le scuole Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:23 Share Share Link Embed

Fondazione CR Firenze ha messo a disposizione 18 borse di studio, dedicate ad altrettanti insegnanti di dieci istituti primari e secondari della Città Metropolitana di Firenze, per accedere gratuitamente al Master di II livello “Clinica e assessment delle dipendenze comportamentali” dell’Università di Firenze. Una vera e propria “task force” che al termine della formazione sarà specializzata in dipendenze digitali e opererà sul territorio arrivando a intercettare circa 10 mila studenti frequentanti le scuole. Un progetto di Fondazione CR Firenze, nato dalla collaborazione con l’Università di Firenze e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, per affrontare concretamente i disturbi legati alla diffusione delle tecnologie e al progressivo incremento del loro utilizzo, in particolare di smartphone e social.