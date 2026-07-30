    Dino Campana dietro le quinte, dalle nuove scoperte alla Fondazione

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    Giovanni Costetti, Ritratto di Dino Campana (1913)
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    Dino Campana dietro le quinte, dalle nuove scoperte alla Fondazione
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    Presentata al Gabinetto Vieusseux  la nuova edizione di Come lavora il genio. Il Villon ritrovato e altre scoperte nel 140° anniversario della nascita di Dino Campana, a cura di Leonardo Chiari e Walter Scarpi, Centro Studi Campaniani “Enrico Consolini” Marradi, in uscita per l’editore Tempo al libro.

    In occasione della presentazione, è stato inoltre comunicato il cda della Fondazione “Marradi Cultura – Dino Campana”, istituita dalla Regione Toscana per valorizzare la figura e l’opera del poeta marradese.

    sentiamo Michele Rossi direttore del Vieusseux e il suo presidente  Riccardo Nencini, eletto alla presidenza anche della Fondazione.