www.controradio.it Dillo a Controradio - puntata 7 ottobre 2025

Dillo a Controradio – puntata 7 ottobre 2025

Seconda puntata della nuova stagione. Tutte riascoltabili su https://www. controradio.it/dillo-a- controradio/

– Bagno a Ripoli: risposte su Rimezzano e il parcheggio scambiatore ‘in attesa’

Dopo il flash mob stradale dell’Associazione Valle di Rimezzano contro il progetto di ampliamento dell’International School of Florence, ne parliamo con il sindaco di bagno a Ripoli che commenta anche lo stato del nuovo parcheggio scambiatore per la tramvia e annuncia l’evento ‘Connessioni in gioco’ che torna il 18 ottobre.



Francesco Pignotti

– il caso dell’asfaltatura della strada sul crinale del Pratomagno