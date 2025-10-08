/
RSS Feed
Dillo a Controradio – puntata 7 ottobre 2025
Seconda puntata della nuova stagione. Tutte riascoltabili su https://www.
controradio.it/dillo-a- controradio/
– Bagno a Ripoli: risposte su Rimezzano e il parcheggio scambiatore ‘in attesa’
– Bagno a Ripoli: risposte su Rimezzano e il parcheggio scambiatore ‘in attesa’
Dopo il flash mob stradale dell’Associazione Valle di Rimezzano contro il progetto di ampliamento dell’International School of Florence, ne parliamo con il sindaco di bagno a Ripoli che commenta anche lo stato del nuovo parcheggio scambiatore per la tramvia e annuncia l’evento ‘Connessioni in gioco’ che torna il 18 ottobre.
Francesco Pignotti
– il caso dell’asfaltatura della strada sul crinale del Pratomagno
È attesa a giorni la decisione della Regione Toscana sul piano di asfaltatura della strada di crinale del Pratomagno. Si discuterà sulla valutazione di incidenza ambientale relativa al progetto che sta facendo discutere la comunità locale. Domenica un gruppo di attivisti ha messo in scena un flash mob a Firenze, di fronte alla sede dell’ente regionale. Ne parliamo col referente del gruppo tecnico di opposizione (21 associazioni e 42 esperti), gruppo che mandò documento di opposizione in Regione in Marzo 2023 per bloccare i lavori
Dr Gianluca Serra Osservatorio Biodiversità ed Ecosistemi Naturali
Dr Gianluca Serra Osservatorio Biodiversità ed Ecosistemi Naturali