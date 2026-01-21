    Dillo a Controradio – puntata 21 gennaio 2026

    0
    Logo Controradio
    www.controradio.it
    Dillo a Controradio - puntata 21 gennaio 2026
    Loading
    /
    Nuova puntata della stagione. Tutte riascoltabili su https://www.controradio.it/dillo-a-controradio/
    Tema: Quale memoria per i diritti umani a Firenze?
    “Uno spazio della Città per Riccardo Magherini”. Mentre la memoria di Idy Diene e Lorenzo Orsetti attende ancora risposta.
    Dmitrij Palagi, Sinistra Progetto Comune

     

    Tema: Cibo: come sprecare meno a scuola? La sperimentazione “Senza Spreco” nella mensa della scuola media di Borgo San Lorenzo.

    L’assessore alla scuola e vicesindaca Silvia Notaro