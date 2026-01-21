Dillo a Controradio – puntata 21 gennaio 2026

/
Tutte riascoltabili su https://www.
controradio.it/dillo-a- controradio/
Tema: Quale memoria per i diritti umani a Firenze?
“Uno spazio della Città per Riccardo Magherini”. Mentre la memoria di Idy Diene e Lorenzo Orsetti attende ancora risposta.
Dmitrij Palagi, Sinistra Progetto Comune
Tema: Cibo: come sprecare meno a scuola? La sperimentazione “Senza Spreco” nella mensa della scuola media di Borgo San Lorenzo.
L’assessore alla scuola e vicesindaca Silvia Notaro