Settima puntata della nuova stagione. Tutte riascoltabili su https://www. controradio.it/dillo-a- controradio/



– Ex Convitto della Calza, cosa sta facendo il Comune

Torniamo a parlare della trasformazione dell’ex convitto inaugurato nei giorni scorsi nonostante verifiche e ordinanze comunali di stop a lavori (però già finiti) e di irregolarità da accertare su destinazione (da spa a hotel) e attività tra cui prenotazioni on line, Ristorante, Cin (obbligatorio per finalità turistiche).

“Le prime verifiche sembrano dire che lì c’è un’attività ribaltata”, “c’è stato un avvio del procedimento da parte della direzione edilizia che sta verificando la conformità al progetto stesso. Il procedimento scadrà questo fine settimana. L’assessore Vicini si premunirà di parlare con Booking di questo aspetto delle prenotazioni”. Lo dichiara l’assessore all’urbanistica del Comune di Firenze Caterina Biti rispondendo in Consiglio a due question time di Cecilia Del Re (Fd) e Luca Milani (Pd).

chiamare Caterina Biti