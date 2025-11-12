Sesta puntata della stagione. Tutte ascoltabili su https://www. controradio.it/dillo-a- controradio/



– Salmonella a scuola: tre indagati

Che fine ha fatto l’inchiesta sui casi di salmonella nella Piana? La procura di Prato ha chiuso le indagini sull’epidemia che nel settembre 2024 colpì numerose scuole della Piana, servite dalla società di ristorazione in appalto Qualità & Servizi di Calenzano (Firenze). Secondo gli inquirenti, il contagio – che tra il 21 e il 26 settembre provocò l’infezione a 255 bambini e 23 adulti – sarebbe stato causato dal mancato rispetto delle norme igieniche e sanitarie da parte dell’azienda. Tre persone, in ruoli apicali della società, sono state iscritte nel registro degli indagati con le ipotesi di reato di epidemia colposa e lesioni personali colpose. Sono l’amministratore unico e i direttori delle aree produzione e qualità.

chiamare Letizia Marchese una delle mamme dei bambini colpiti, tra le promotrici di un comitato