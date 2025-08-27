#digiunogaza appuntamento per il 28 agosto con il personale sanitario.
La Giornata Nazionale di Digiuno per Gaza, promossa per giovedì 28 agosto 2025, un’iniziativa (lanciata dagli operatori e dalle operatrici del servizio sanitario della rete #digiunogaza, con l’adesione della rete “Sanitari per Gaza” e della campagna BDS “TEVA? No grazie”) che vuole richiamare con forza l’attenzione dell’opinione pubblica, delle istituzioni e della comunità internazionale sulla gravissima situazione umanitaria che la popolazione di Gaza sta vivendo. Ne abbiamo parlato con PATRIZIA FISTESMAIRE, Psicologa Ausl Toscana Nord