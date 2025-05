www.controradio.it Dialogo interreligioso in San Lorenzo Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:06:30 Share Share Link Embed

Un’occasione di dialogo interreligioso a partire dal motto latino “Virtus ex alto”, che significa “La virtù viene dall’alto”. Indica l’idea che la forza, la capacità di agire bene e di fare il bene, non deriva esclusivamente dalle nostre capacità umane, ma ha le proprie radici in una fonte superiore, divina. A chiusura della mostra di Emanuele Giannelli, la Basilica di San Lorenzo e l’Opera Medicea Laurenziana propongono una riflessione sul tema “Il cielo nelle religioni monoteiste”. Appuntamento lunedì 12 maggio alle 17.30 nella Sala Borsi, con ingresso da piazza San Lorenzo 9. Il concetto di “cielo” o “aldilà” è centrale nel Cristianesimo, nell’Ebraismo e nell’Islam, ma con significati e rappresentazioni diverse. Nel confronto tra Religioni, tanto caro a papa Francesco e da anni coltivato a Firenze prima dal card. Giuseppe Betori ed ora dall’Arcivescovo monsignor Gherardo Gambelli, intervengono l’abate della Basilica di San Miniato al Monte padre Bernardo Gianni, l’Imam Izzedin Elzir e il rabbino Gad Fernardo Piperno.