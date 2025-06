www.controradio.it Di teatro, di politica e di declassamenti: il caso Pergola Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:10:33 Share Share Link Embed

Dall’addio imposto a Giorgetti (e non digerito dal Governo) all’ipotesi declassamento per il Teatro della Toscana, con Funaro e Massini che promettono in piazza battaglia, una stagione annunciata e quale futuro per i compagni di viaggio Era e Rifredi. Cosa c’è dietro le quinte della Pergola per un futuro che non ricalchi gli errori del passato?

Ne abbiamo parlato con Rodolfo Sacchettini docente di Letteratura italiana moderna e contemporanea all’Università di Firenze, si occupa di teatro contemporaneo, radio e letteratura del Novecento