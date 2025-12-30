Denatalità: Aidda, “L’Italia non è un Paese per madri”

La presidente di Aidda Giachetti commenta i dati Istat sull’andamento demografico: “Serve una trasformazione profonda nei criteri di organizzazione della società”. “Il minimo storico di nascite raggiunto nel 2024 e il dato allarmante secondo cui il 45,4% delle donne tra i 18 e i 49 anni è senza figli non raccontano una rinuncia individuale, ma il fallimento di un sistema che continua a porre criteri di organizzazione che non tengono conto del ciclo della vita, e mettono le donne davanti a un aut aut: lavoro o genitorialità”.
Antonella Giachetti, presidente dell’Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti d’Azienda