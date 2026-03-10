www.controradio.it Damiano Sforzi è ufficialmente il candidato a Sindaco di Sesto fiorentino per il Campo largo. Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:04:48 Share Share Link Embed

L’ex assessore all’urbanistica della giusta Falchi è riuscito a coagulare intorno al suo nome tutto il centro sinistra senza dover passare dalle primarie, in vista delle prossime elezioni amministrative di fine maggio. Dentro dunque anche il Movimento 5 stelle, mentre resta solo l’incognita Ecolò, che avrebbe preferito il percorso delle primarie e che adesso si trova a decidere se entrare o meno nella coalizione di Campo largo.