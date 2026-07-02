www.controradio.it Dal 30 luglio al 2 agosto torna Orsigna ARUM Festival Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:07:28 Share Share Link Embed

Quattro giorni di incontri, spettacoli, concerti, trekking, laboratori, cultura e partecipazione, per fermarsi e riflettere insieme sui grandi temi del nostro tempo, immersi nei boschi dell’Appennino pistoiese. Pietro Bartolo, Bandabardò, Jacopo Fo, Padre Bernardo Gianni, Enrico Fink e l’Orchestra Multietnica di Arezzo, Gaia Nanni, Gli Omini, Musica da Ripostiglio, Marco Cocci, Luigi D’Elia, Sandra Gesualdi, La Comunità dell’Isolotto, Emergency, Mediterranea e molti altri ancora.

Orsigna ARUM Festival 2026.

L’urgenza del presente. Seminare pace, raccogliere futuro.

orsignaarumfestival.org

MARTINA PIRANI di Associazione Arum APS