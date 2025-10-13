www.controradio.it Dacia Maraini a Firenze per un doppio incontro su legami e scrittura Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:07:30 Share Share Link Embed

Mercoledì 15 ottobre 2025, alle ore 19.00, Dacia Maraini presenta il suo nuovo libro “Scritture segrete. Le donne che hanno cambiato il mondo con la parola” (Rizzoli Editore) all’Altana Marielle Franco della Biblioteca delle Oblate di Firenze. Dacia Maraini dialoga con Titti Giuliani Foti (giornalista), Erica Gardenti Cassigoli (docente e scrittrice) e Stefania Costa (Associazione culturale La Nottola di Minerva). Letture di Maria Letizia Gorga e musica dal vivo di Francesco Gherardi e Michele Staino. L’appuntamento fa parte della rassegna “Identities. Leggere il contemporaneo”, giunta quest’anno alla sua VIII edizione, realizzata dall’associazione La Nottola di Minerva con il contributo del Comune di Firenze e della Fondazione CR Firenze e in collaborazione con la Biblioteca delle Oblate, Todo Modo e Tram di Firenze S.p.A.

L’evento sarà preceduto dall’appuntamento con la stessa autrice nell’ambito di Animae Loci alle 16.30 presso la Fondazione Franco Zeffirelli.

L’appuntamento, che si inserisce nel progetto La Toscana delle Donne e nella rassegna Animae Loci promossa dall’associazione culturale La Nottola di Minerva, sarà un’occasione per esplorare il potere della scrittura come strumento di memoria, testimonianza e rinascita.

Dacia Maraini