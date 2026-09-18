Dodici lungometraggi e altrettanti cortometraggi in concorso e tra gli ospiti Gordon Getty, Julian Schnabel, Liliana Cavani, Nanni Moretti, Julien Temple, Giovanni Veronesi, Pierfrancesco Favino, Silvio Orlando, Giancarlo Giannini. E’ la 22/a edizione del Lucca film festival, diretto da Nicola Borrelli. L’edizione 2026, realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, si terrà dal 26 settembre al 4 ottobre.
Da Getty a Cavani a Moretti, gli ospiti del Lucca film festival
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