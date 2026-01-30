www.controradio.it Cucinare il futuro. Dai gesti quotidiani alla rigenerazione dei territori Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:09:07 Share Share Link Embed

Quando la sostenibilità parte dalla cucina. Oggi, il 30 gennaio 2026 – ore 10.30 Toscana Promozione Turistica Villa Fabbricotti (via Vittorio Emanuele II, 62/64 – Firenze). La tavola rotonda esplora la sostenibilità attraverso una prospettiva inedita: quella delle pratiche accessibili, replicabili, capaci di incidere concretamente su territori e comunità. Al centro del confronto, un oggetto tanto antico quanto contemporaneo – la cassetta di cottura – diventa il punto di partenza per ragionare su riduzione dei consumi energetici, valorizzazione del cibo e del tempo, educazione ambientale e costruzione di relazioni comunitarie. Non un manifesto dall’alto, ma un dialogo orizzontale tra istituzioni, Slow Food, ricerca scientifica, cooperative di comunità e operatori del turismo. L’obiettivo è verificare se e come il cibo – crocevia tra tradizione e innovazione – possa farsi motore di rigenerazione sociale, ambientale ed economica.