Crisi. Pasquale Petti

Due anni fa l’appello dell’imprenditore del pomodoro in Toscana: «Aiutate l’agricoltura o ce ne andiamo». Il brand toscano dei pomodori è diventato il terzo in Europa, è cresciuto del 126 per cento e dà lavoro a duemila persone. Due anni fa la minaccia di spostare tutto da Venturina all’Emilia Romagna. Che cosa è cambiato oggi? Che conseguenze dalla crisi Covid? Che aspettative dal nuovo governo regionale?