Crescono gli over 65 non autosufficienti, in Italia sono 4 milioni
In Italia, nel 2023, sono aumentati dell’1,7% rispetto al 2021, gli over 65 non autosufficienti. I dati dell’INAPP scoprono le fragilità umane e del sistema sanitario che, pur migliorando sull’Assistenza Domiciliare Integrata, deve fare i conti con varie criticità. E il benessere, dicono le statistiche, non va più di pari passo con la longevità, diminuita soprattutto per le donne. Fondamentale sarà la legge quadro del 2023 sulla non autosufficienza, ancora da attuare.