    Cpr in Toscana, le associazioni mobilitate contro l’apertura

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    In programma l’11 giugno a Firenze un evento pubblico per discuterne, alla luce del monitoraggio del Tavolo Asilo e Immigrazione sui Centri di Permanenza e Rimpatrio in Italia realizzato nel 2025 Il dibattito è promosso da Arci Toscana, Asgi Toscana, CGIL Toscana, COSPE, Florence Must Act, Iparticipate, MEDU, Migrantes Toscana e OXFAM Italia Lanciato anche un appello aperto alla sottoscrizione della società civile e della cittadinanza
    Migration Policy Advisor Oxfam Giulia Capitani

    e la  Responsabile area Italia/Europa per Cospe Alessia Giannoni 