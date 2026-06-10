www.controradio.it Cpr in Toscana, le associazioni mobilitate contro l'apertura Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:10:01 Share Share Link Embed

In programma l’11 giugno a Firenze un evento pubblico per discuterne, alla luce del monitoraggio del Tavolo Asilo e Immigrazione sui Centri di Permanenza e Rimpatrio in Italia realizzato nel 2025 Il dibattito è promosso da Arci Toscana, Asgi Toscana, CGIL Toscana, COSPE, Florence Must Act, Iparticipate, MEDU, Migrantes Toscana e OXFAM Italia Lanciato anche un appello aperto alla sottoscrizione della società civile e della cittadinanza

Migration Policy Advisor Oxfam Giulia Capitani

e la Responsabile area Italia/Europa per Cospe Alessia Giannoni