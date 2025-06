www.controradio.it Cosa e' successo? "WHAT NEXT? (A history of violence). " - 14 giugno 2025" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:28:10 Share Share Link Embed

n questa puntata: WHAT NEXT? (A history of violence). Los Angeles. Gli Stati Uniti d’America sono sull’orlo di una deriva autoritaria e di una contemporaneissima guerra civile senza precedenti. L’escalation trumpiana porta ora a rastrellare immigrati irregolari, anche italiani, guarda caso proprio a Los Angeles, dove Trump di può trovare contro il governatore della California, la sindaca di Los Angeles, e persino la cittadinanza, pure quella anti immigrazione. E allora è rivolta, è allora è Guardia nazionale e Marines contro la popolazione civile, è allargamento della rivolta ad altre città, è rappresentazione della rivolta contro provvedimenti illegittimi come di una barbarie da reprimere senza pietà e in piena legittimità. E invece di legittimo in quello che sta accadendo a Los Angeles c’è ben poco. Partiamo dall’analisi proprio dai fatti californiani per chiederci in questo nostro Podcast che cosa sta succedendo agli Stati Uniti.

Gli ospiti: Federico Romero, Marco Mariano, Susan Gagliano, Raffaella Baritono.