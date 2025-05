www.controradio.it Cosa e' successo? "Ad un mese dai referendum" - 10 maggio 2025" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:25:03 Share Share Link Embed

In questa puntata: Ad un mese dai referendum. L’8 e il 9 giugno si voteranno 5 quesiti referendari. Quattro dedicati al mondo del lavoro ed uno alla cittadinanza. In questa puntata di Cosa è successo raccontiamo cosa chiedono i cinque quesiti referendari, le varie posizioni politiche, e tutti i dettagli per partecipare al voto.