Convegno “Arme che l’antica gente non vide mai”

5-6 giugno, convegno internazionale promosso a Palazzo Strozzi dall’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento di Firenze.

A cinquecento anni dalla battaglia di Pavia (1525), cruciale per le sorti dell’Italia e dell’Europa moderna, l’Istituto nazionale di studi sul Rinascimento di FIRENZE (Insr), grazie al sostegno della Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali ed internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è impegnato in un progetto “per approfondire l’impatto storico, politico, culturale e scientifico di questo evento, rendendolo disponibile e fruibile non solo per la comunità accademica, ma anche per un pubblico più ampio”. ‘1525. La battaglia di Pavia, la fine dell’Italia. La guerra come officina di saperi nel Cinquecento’, il titolo del progetto che prevede attività scientifiche, divulgative ed editoriali che impegneranno l’intero 2025.