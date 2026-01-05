Controradio Club: da Trump, alla Costituzione, alle nuove teconoogie, riascolta l’intervento del professor Conti 5 Gennaio 2026 0 Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppEmailStampaTelegram DONAL TRUMP PRESIDENTE USA GIORGIA MELONI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO www.controradio.it Controradio Club: da Trump, alla Costituzione, alle nuove teconoogie, riascolta l'intervento del professor Conti Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 01:09:19 Subscribe Share RSS Feed Share Link Embed Gian Luca Conti è docente di diritto Pubblico e Costituzionale all’Università di Pisa. Riascolta il suo intervento all’interno della programmazione della Radio Aperta