Controcomitato etico" l'iniziativa e il documento di Studentx per la Palestina

Iniziativa al Campus sociale di Novoli ieri pomeriggio promossa come momento di discussione aperta e parallela a quella del comitato etico dell’ateneo fiorentino. Quest’ultimo si è riunito in seduta straordinaria in questi giorni con l’obiettivo di stilare un documento consultivo riguardante gli accordi che l’Università degli Studi di Firenze intrattiene con le università israeliane. “Questo documento dovrebbe poi essere usato nella prossima seduta del Senato Accademico (19 novembre) per valutare la rescissione degli accordi, che da diverso tempo richiediamo all’ateneo, affinché questo prenda finalmente posizione contro il genocidio del popolo Palestinese e il regime di apartheid israeliano” .