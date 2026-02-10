www.controradio.it Concerti dall'alba al tramonto, Carmina Burana con il Maggio e apertura di Ben Harper a Musart Festival 2026 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:27 Share Share Link Embed

Anche l’Orchestra e il Coro del Maggio Musicale fiorentino con i Carmina Burana al Musart Festival (25 luglio) che torna nella sua XI edizione al Parco Mediceo di Pratolino. L’apertura come già annunciato, vedrà Ben Harper il 28 giugno con concerto per scelta stessa dell’artista che inizierà illuminato dal tramonto e poi Alfa, Mannarino, Elio e le Storie Tese, Carboni e Vittorio Nocenzi a chiudere il 26 luglio all’alba.

Oggi la presentazione della manifestazione epicentro dell’estate della Città metropolitana.

AUDIO: Claudio Bertini, Presidente Associazione Culturale MusArt e Carlo Fuortes, Sovrintendente della Fondazione del Maggio