Comuni e comunità: le istituzioni si raccontano. Puntata 4 – Comuni in piazza: Poggibonsi. 1 Giugno 2026 0 Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppEmailStampaTelegram www.controradio.it Comuni e comunità: le istituzioni si raccontano. Puntata 4 - Comuni in piazza: Poggibonsi. Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:21:01 Subscribe Share RSS Feed Share Link Embed Comuni e comunità – Le donne e gli uomini che amministrano le nostre città: il loro impegno, i loro valori, le loro riflessioni su cosa significhi oggi ‘lavorare nel pubblico e con il pubblico’.