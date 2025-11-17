www.controradio.it "Come è morto Salvatore?" Interrogazione parlamentare Avs a ministra Calderone su operaio deceduto a Piombino . Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:04:46 Share Share Link Embed

Nell’atto ispettivo si ricorda che lo scorso mercoledì 29 ottobre, mentre stava lavorando e a causa dell’esplosione dello pneumatico di una ruspa, l’operaio metalmeccanico Salvatore Parlato, dipendente sessantaquattrenne della Bertocci Montaggi di Montegemoli (Piombino), veniva gravemente ferito; trasportato presso l’ospedale Le Scotte di Siena, Parlato è morto dopo dieci giorni di agonia. Di lui, del suo nome e dell’incidente, si viene a sapere solo dopo la morte, avvenuta il 7 novembre e confermata poi da una nota delle organizzazioni sindacali, informate in merito soltanto domenica 9 novembre e che, per l’11 novembre, hanno dunque proclamato un’ora di sciopero (l’ultima di ogni turno) in tutti i luoghi di lavoro della Provincia di Livorno.

NE ABBIAMO PARLATO CON GIANFRANCO FRANCESE, Segretario CGIL Livorno