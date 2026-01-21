www.controradio.it Colle Val d’Elsa nella short list per Capitale italiana della Cultura 2028 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:55 Share Share Link Embed

Sono state scelte ieri dalla giuria, in base ai loro progetti, le dieci finaliste per la selezione della città “Capitale italiana della cultura” 2028. Per la Toscana, nella lista c’è Colle Val d’Elsa, in provincia di Siena. Oltre a Massa. Per la Liguria c’è Sarzana. Esclusa invece Fiesole.

“I due progetti ‘Colle28. Per tutti, dappertutto’ e ‘La luna, la pietra. Dove Tirreno e Apuane incontrano la storia’ raccontano territori capaci di innovare, includere e valorizzare identità e paesaggio. I miei complimenti – ha dichiarato l’assessora alla cultura Cristina Manetti- vanno a tutte le persone che hanno lavorato alla scrittura di questi due programmi”. Manetti sottolinea però stupore per l’assenza di Fiesole dall’elenco dei finalisti “Il percorso intrapreso resta comunque importante e rappresenta una base solida per il futuro”.

Il sindaco di Colle di Val d’Elsa, Piero Pii