www.controradio.it CityGaza - Unifi, lettera a sostegno dell'occupazione Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:08:09 Share Share Link Embed

Ha raggiunto oltre 160 firme in tre ore una lettera indirizzata agli organi di Ateneo a sostegno delle richieste degli studenti in occupazione dal 2 ottobre scorso in via Laura a Firenze e “come lavoratori e lavoratrici (professori, ricercatori, docenti a contratto, personale tecnico-amministrativo, assegnisti, dottorandi) chiediamo che, in via cautelativa e immediata, siano revocati gli accordi in essere con enti riconducibili allo Stato di Israele e sia evitata in ogni forma la possibile associazione dell’Università di Firenze a soggetti pubblici o privati implicati in accordi commerciali di armamenti e di tecnologia bellica verso quel Paese”.



Prof. Leonardo Bargigli