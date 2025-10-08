    CityGaza – Unifi, lettera a sostegno dell’occupazione

    CityGaza - Unifi, lettera a sostegno dell'occupazione
    Ha raggiunto oltre 160 firme in tre ore una lettera indirizzata agli organi di Ateneo a sostegno delle  richieste degli studenti in occupazione dal 2 ottobre scorso in via Laura  a Firenze e “come lavoratori e lavoratrici (professori, ricercatori, docenti a contratto, personale tecnico-amministrativo, assegnisti, dottorandi) chiediamo che, in via cautelativa e immediata, siano revocati gli accordi in essere con enti riconducibili allo Stato di Israele e sia evitata in ogni forma la possibile associazione dell’Università di Firenze a soggetti pubblici o privati implicati in accordi commerciali di armamenti e di tecnologia bellica verso quel Paese”.

    Prof. Leonardo Bargigli