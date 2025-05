www.controradio.it CityGaza - Il Mugello per la Palestina Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:09:48 Share Share Link Embed

CityGaza – Il Mugello per la Palestina

Si chiamerà proprio R.ESISTERE LA PALESTINA, racchiudendo così nel suo claim due caratteri cruciali – presenza e resistenza –, la tre giorni mugellana dedicata alla questione israelo- palestinese 15 | 16 | 17 MAGGIO 2025. Una serie di incontri, eventi e laboratori, organizzati dal dal progetto SAI Unione Montana Comuni del Mugello e dal progetto SAI di Dicomano, che troveranno nell’approfondimento critico, e grazie alla presenza di relatori provenienti da tutta Europa, come Somdeep Sen, professore associato, editorialista e autore di “Decolonizzare la Palestina” (Meltemi Editore), l’opportunità per aprire un canale di confronto, formazione e informazione approfondita con tutta la cittadinanza, a partire dai più giovani.



Chandra Raimonda Ciseri Referente e coordinatrice SAI Unione Montana Comuni del Mugello