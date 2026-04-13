www.controradio.it Cittadinanza, apolidia e diritti umani. Un convegno. Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:04:23 Share Share Link Embed

FIRENZE. Si intitola “Cittadinanza, apolidia, diritti umani: storia e prospettive”, il convegno che si svolgerà il prossimo 17 aprile all’Aula Magna del Seminario maggiore arcivescovile di Firenze. In contemporanea, una mostra con asta che si inaugura oggi alla Liberia Gioberti di Firenze. Organizzatore è l’Avvocato Paolo Farci è un legale con oltre 30 anni di esperienza, con sede a Firenze, specializzato in diritto internazionale, civile e diritti umani.