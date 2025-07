www.controradio.it CINEMA TASCABILE. IL CINEMA CHE FA COMUNITÀ - L'intervista a Boris Schumacher Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:08:47 Share Share Link Embed

Dal 7 al 31 luglio a Firenze, Cinema Tascabile con il suo proiettore

itinerante a bordo dell’iconico furgoncino, si conferma un appuntamento atteso dell’Estate Fiorentina. Un modo semplice, ma potente, di “fare comunità” attraverso il linguaggio del cinema. Per quattro sere a settimana, le periferie cittadine si trasformano in arene sotto le stelle grazie a sedici proiezioni gratuite in programma nei Quartieri 2, 3, 4 e 5.