Cinema e donne, Rula Jebreal e un documentario su Gaza aprono la rassegna

l Festival Cinema e Donne – dal 22 al 26 ottobre, la 46 esima edizione al Cinema La Compagnia – si apre con il talk tra la regista Sepideh Farsi e la giornalista e scrittrice Rula Jebreal.

Si apre il 22 ottobre al cinema La Compagnia di Firenze la 46ª edizione del Festival di Cinema e Donne, appuntamento centrale della “50 Giorni di Cinema”, diretta da Camilla Toschi e organizzata da Fondazione Sistema Toscana. Nata nel 1979, la rassegna è la più longeva d’Italia dedicata al cinema al femminile, e torna quest’anno con un programma che intreccia voci, corpi e geografie diverse, per ripensare il presente attraverso lo sguardo delle donne.​ La serata inaugurale propone un dialogo tra la regista iraniana Sepideh Farsi e la giornalista e scrittrice Rula Jebreal, un incontro tra due identità artistiche politicamente e umanamente impegnate. A seguire verrà presentato in anteprima nazionale il film “Put your soul on your hand and walk”, opera intensa e personale di Farsi già mostrata al Festival di Cannes 2025, che racconta l’amicizia della regista con Fatma Hassona, giovane fotoreporter palestinese uccisa a Gaza sotto i bombardamenti israeliani il 16 aprile 2025.​ Come ogni anno, il festival accoglie autrici affermate e nuove voci del cinema contemporaneo: tra le ospiti Monica Guerritore, Agustina Macri, Anna Cazenave Cambet, Caroline Deruas Peano, Léna Garrel, Alvia Reale, Francesca Cellini e Laura Samani. Accanto alle proiezioni, due mostre a ingresso libero (“Above and below the line” e “L’occhio di Gaza”) e la seconda edizione di “L’Assemblea”, spazio di confronto tra professioniste del settore ideato da Jasmine Trinca.​ L’edizione 2025 presenta anche una collaborazione con il Gaza International Festival for Women’s Cinema, rafforzando la rete internazionale di registe che condividono l’idea di un cinema militante, libero e profondamente necessario