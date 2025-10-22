Cinema e donne, Rula Jebreal e un documentario su Gaza aprono la rassegna

l Festival Cinema e Donne – dal 22 al 26 ottobre, la 46 esima edizione al Cinema La Compagnia – si apre con il talk tra la regista Sepideh Farsi e la giornalista e scrittrice Rula Jebreal.
Si apre il 22 ottobre al cinema La Compagnia di Firenze la 46ª edizione del Festival di Cinema e Donne, appuntamento centrale della “50 Giorni di Cinema”, diretta da Camilla Toschi e organizzata da Fondazione Sistema Toscana. Nata nel 1979, la rassegna è la più longeva d’Italia dedicata al cinema al femminile, e torna quest’anno con un programma che intreccia voci, corpi e geografie diverse, per ripensare il presente attraverso lo sguardo delle donne. La serata inaugurale propone un dialogo tra la regista iraniana Sepideh Farsi e la giornalista e scrittrice Rula Jebreal, un incontro tra due identità artistiche politicamente e umanamente impegnate. A seguire verrà presentato in anteprima nazionale il film “Put your soul on your hand and walk”, opera intensa e personale di Farsi già mostrata al Festival di Cannes 2025, che racconta l’amicizia della regista con Fatma Hassona, giovane fotoreporter palestinese uccisa a Gaza sotto i bombardamenti israeliani il 16 aprile 2025. Come ogni anno, il festival accoglie autrici affermate e nuove voci del cinema contemporaneo: tra le ospiti Monica Guerritore, Agustina Macri, Anna Cazenave Cambet, Caroline Deruas Peano, Léna Garrel, Alvia Reale, Francesca Cellini e Laura Samani. Accanto alle proiezioni, due mostre a ingresso libero (“Above and below the line” e “L’occhio di Gaza”) e la seconda edizione di “L’Assemblea”, spazio di confronto tra professioniste del settore ideato da Jasmine Trinca. L’edizione 2025 presenta anche una collaborazione con il Gaza International Festival for Women’s Cinema, rafforzando la rete internazionale di registe che condividono l’idea di un cinema militante, libero e profondamente necessario