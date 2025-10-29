“Cinebrividi” al Centro Pecci di Prato

Arriva al Centro Pecci Cinema la Maratona CineBrividi per celebrare la notte di Halloween, venerdì 31 ottobre.
Quattro film tra prime visioni, opere d’autore e titoli di culto per una serata dedicata al cinema del fantastico, con la speciale partecipazione del regista Davide Montecchi.
h 17:00 – “Bring Her Back” dei fratelli Danny e Michael Philippou
h 19:00 – “The Ugly Stepsister” di Emilie Blichfeldt
h 21:00 – “Al progredire della notte” di Davide Montecchi, alla presenza del regista
h 24:00 – “The Babadook” di Jennifer Kent
L’intervista al curatore Luca Barni.
