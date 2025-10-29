    “Cinebrividi” al Centro Pecci di Prato

    0
    Logo Controradio
    www.controradio.it
    "Cinebrividi" al Centro Pecci di Prato
    Loading
    /

    Arriva al Centro Pecci Cinema la Maratona CineBrividi per celebrare la notte di Halloween, venerdì 31 ottobre.
    Quattro film tra prime visioni, opere d’autore e titoli di culto per una serata dedicata al cinema del fantastico, con la speciale partecipazione del regista Davide Montecchi.
    h 17:00 – “Bring Her Back” dei fratelli Danny e Michael Philippou
    h 19:00 – “The Ugly Stepsister” di Emilie Blichfeldt
    h 21:00 – “Al progredire della notte” di Davide Montecchi, alla presenza del regista
    h 24:00 – “The Babadook” di Jennifer Kent
    L’intervista al curatore Luca Barni.