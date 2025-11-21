www.controradio.it CGIL-UIL : "DDL Urso legittima sfruttamento in filiera moda" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:28 Share Share Link Embed

Presidio a Firenze, in via Tornabuoni, la strada dello shopping e dei grandi brand, per protestare contro un emendamento, inserito nel decreto Pmi, che, secondo quanto denunciato, rappresenterebbe uno scudo penale per le imprese committenti della moda in caso di lavoro nero negli appalti e nelle forniture. Alla protesta ha preso parte un centinaio di persone tra lavoratori della filiera moda e sindacalisti di Cgil e Uil. Il presidio è stato inframezzato da un flash mob davanti al negozio Hogan

Bernardo Marasco è segretario della Camera del lavoro di Firenze