Carceri, per il rapporto di Antigone “l’emergenza è adesso”. Il caso Sollicciano

TOSCANA. La Conferenza nazionale dei Garanti delle persone private della libertà ha promosso per oggi manifestazioni in tutta Italia “per sollecitare la politica, tutta intera, a non rimuovere il carcere e per sensibilizzare l’opinione pubblica su questa emergenza”. Nel frattempo, aumentano le persone detenute, peggiorano le condizioni di vita, si moltiplicano le proteste, i suicidi e le segnalazioni di trattamenti inumani. È questa la fotografia che offre “L’emergenza è adesso”, il rapporto di metà anno dell’Associazione Antigone, frutto di 86 visite negli istituti penitenziari italiani effettuate negli ultimi 12 mesi dall’Osservatorio dell’associazione. Con noi il Presidente di Antigone Toscana, Enrico Vincenzini e Stefano Cecconi dell’Associazione di volontariato penitenziario Pantagruel per un focus sulla situazione a Sollicciano.