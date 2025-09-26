    Carcere: un bilancio a 50 anni dall’Ordinamento penitenziario

    FOTO REPERTORIO - NAPOLI - CARCERE DI NAPOLI, DETENUTI DALLA GRATA DELLA LORO CELLA (NAPOLI - 2006-08-05, Napolipress/giacominofoto) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate
    FIRENZE. AreaDemocratica per la Giustizia organizza l’incontro ” 50 anni di Ordinamento penitenziario. A che punto siamo?”, a Firenze, presso l’Auditorium del Nuovo Palazzo di Giustizia di viale Guidoni a Novoli dalle ore 14:30. Numerosi gli ospiti, tra questi Barbara Fabbrini, Giudice del Tribunale di Firenze e Carmelo Cantone, Garante dei diritti dell’Università di Firenze, già Vice-Capo dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e Provveditore regionale per la Toscana.

    BARBARA FABBRINI 

    CARMELO CANTONE