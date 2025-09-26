Carcere: un bilancio a 50 anni dall’Ordinamento penitenziario

FIRENZE. AreaDemocratica per la Giustizia organizza l’incontro ” 50 anni di Ordinamento penitenziario. A che punto siamo?”, a Firenze, presso l’Auditorium del Nuovo Palazzo di Giustizia di viale Guidoni a Novoli dalle ore 14:30. Numerosi gli ospiti, tra questi Barbara Fabbrini, Giudice del Tribunale di Firenze e Carmelo Cantone, Garante dei diritti dell’Università di Firenze, già Vice-Capo dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e Provveditore regionale per la Toscana.
