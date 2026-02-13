www.controradio.it Carcere: nasce polisportiva Solliccianese Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:27 Share Share Link Embed

A Firenze nasce la Asd Solliccianese, nuova realtà sportiva che rappresenta le attività promosse da Uisp Firenze all’interno degli istituti penitenziari Sollicciano e Gozzini a custodia attenuata. Si tratta di una polisportiva che racchiude tante attività, dal calcio al volley.

E’ stato organizzato il primo torneo ufficiale di calcio a 11 Uisp, che sarà intitolato allo storico educatore nelle carceri Nicola Zuppa. La Solliccianese giocherà partite di andata e ritorno (nel campo del carcere) con squadre come l’Istituto superiore Leonardo da Vinci, il Palazzo Vecchio Football Club, San Michele Progetto Dentro Fuori, Ussi Toscana, Rondinella del Torrino e Vigili del Fuoco. Le altre partite invece si terranno all’interno del velodromo delle Cascine e all’impianto La Trave. La presidente della Uisp Firenze Gabriella Bruschi ha sottolineato che il “progetto” serve anche “a far fare attività fisica ai detenuti che, altrimenti, in carcere sono sedentari” e in questo modo si può “diminuire l’abuso dei farmaci, soprattutto antidolorifici”.