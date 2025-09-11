    Carcere: le richieste di Pantagruel alla politica

    Carcere: le richieste di Pantagruel alla politica
    Dopo l’ennesimo suicidio in carcere, avvenuto a Sollicciano, l’associazione di volontari Patagruel rivolge un appello con richieste precise alla politica in vista delle regionali.

    Stefano Cecconi –  Associazione Pantagruel