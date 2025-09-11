Carcere: le richieste di Pantagruel alla politica 11 Settembre 2025 0 Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppEmailStampaTelegram www.controradio.it Carcere: le richieste di Pantagruel alla politica Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:07:04 Subscribe Share RSS Feed Share Link Embed Dopo l’ennesimo suicidio in carcere, avvenuto a Sollicciano, l’associazione di volontari Patagruel rivolge un appello con richieste precise alla politica in vista delle regionali. Stefano Cecconi – Associazione Pantagruel