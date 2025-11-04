Cancellato il corso ‘La scuola non si arruola’. Presidio di protesta a Pisa

Il 4 novembre si sarebbe dovuto tenere un corso di formazione per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado dal titolo ‘4 novembre, la scuola non si arruola’. Il corso di formazione, organizzato dal CESTES (Centro Studi Trasformazioni Economico-Sociali)) in collaborazione con l’Osservatorio contro la militarizzazione nelle scuole e nell’università, accreditato sulla piattaforma per l’aggiornamento professionale SOFIA, si sarebbe dovuto svolgere online e aveva già un numero altissimo di adesioni fra il personale docente. Il MIM ha annullato tramite decreto l’evento formativo, adducendo la seguente motivazione:

“l’iniziativa La scuola non si arruola non appare coerente con le finalità di formazione professionale del personale docente presentando contenuti e finalità estranei agli ambiti formativi riconducibili alle competenze professionali dei docenti, così come definite nel CCNL scuola e nell’Allegato 1 della Direttiva 170/2016.”

Il Ministero ritiene dunque che un corso che ha come oggetto le guerre in corso e l’educazione alla pace non sia coerente con l’aggiornamento di personale che è tenuto anche all’insegnamento di Educazione Civica. L’iniziativa si collocava all’interno della mobilitazione nazionale e diffusa in decine di città promossa dall’Osservatorio in tutta Italia contro la legge n. 27 del 1 marzo 2024: Festa delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale.