Camp Darby: no all’Italia in guerra, chiudere la base americana

La coalizione Diritti in Comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista) convoca una conferenza stampa davanti a Camp Darby sul tema dell’escalation militare e del ruolo delle basi statunitensi in Italia dopo l’attacco Usa- Israele all’Iran e le sue ripercussioni in tutto il Medioriente.
Durante l’incontro verrà rilanciata la richiesta di chiudere le basi militari, contro l’utilizzo delle infrastrutture civili per il trasporto di armi e per aprire un dibattito pubblico contro il coinvolgimento dell’Italia nei conflitti internazionali.
Daniele Iannello
Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista