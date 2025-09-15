www.controradio.it Camminata per la pace. L'appello di padre Bernardo Gianni Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:08:26 Share Share Link Embed

CAMMINANDO IN SILENZIO PER LA PACE è il titolo dell’iniziativa promossa per la notte del 20 settembre a Firenze. Una notte in cammino per la pace alle 21.30 partendo dalla Comunità delle Piagge per arrivare all’alba a San Miniato al Monte “per ribadire insieme – senza distinzioni di religioni, di cultura, di politica – il nostro No alla guerra e ai suoi orrori, il nostro Sì al dialogo e alla pace”. Fra le realtà promotrici Arcidiocesi di Firenze, Caritas diocesana, Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira, Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia, Comunità di base delle Piagge, Comunità Ebraica, Comunità Islamica, Fondazione Ernesto Balducci, Monaci della Basilica di San Miniato al Monte, Scuola Fiorentina per l’Alta Formazione al Dialogo Interreligioso e Interculturale (FSD).

L’appello dell‘abate di San Miniato Padre Bernardo Gianni durante il dialogo con Angela Terzani Staude in occasione dell’incontro in memoria di Terzani ‘L’unica rivoluzione che serve è quella dentro di noi’.