Caldo a Firenze: rifugi climatici, scuole bollenti ed alberi soffocati dall’asfalto

Dal 23 giugno è attivo il servizio di pubblica utilità 1500 su come proteggersi dal caldo, mentre Firenze rende nota la road map dei rifugi climatici in città. Intanto alle scuole dell’infanzia aperte fino alla fine del mese le aule sembrano forni, proteste alla Matteotti. C’è poi il pasticcio di Lungarno Ferrucci dove gli alberi sono stati letteralmente circondati da nuove colate di asfalto ma il Comune è intervenuto, sentiamo come.

La vice sindaca con delega all’ambiente Paola Galgani